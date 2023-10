Israele ha bombardato l' aeroporto in cui doveva atterrare il ministro degli Esteri iraniano

... l'aviazione israeliana avrebbegli aeroporti di Damasco e Aleppo . L'inviata del TG La7, Silvia Brasca, riferisce di un clima di attesa e incertezza in. Il sondaggio: per il 65% ...

La giornalista di Gaza Plestia Alaqad racconta i bombardamenti israeliani: 'Casa mia sta bruciando' Repubblica TV

'Sì, pensavamo di aver visto tutto. Non è così: Hamas dopo l’assalto, la strage di civili, gli assedi finiti in eliminazione di famiglie e rapimenti di vecchi e bambini, dopo l’eccidio dei ragazzi che ..."Il valico di frontiera di Rafah tra l'Egitto e la Striscia di Gaza è aperto al traffico e non è stato mai chiuso dall'inizio del crisi attuale". Lo precisa il ministero degli Esteri egiziano in una n ...