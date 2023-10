(Di giovedì 12 ottobre 2023) su Tg. La7.it - "Questo discorso, dottor, non me lo sarei aspettata da lei che stimo tantissimo, di cui conosco l'erudizione e di cui seguo gliin...

Lilliinterviene: "Mieli comunque non fa spettacoli in televisione". Basile su Twitter: Poche ore dopo Basile puntualizza sui social che la sua critica a Mieli "non toglie al rispetto che ho ...

Israele, Gruber risponde a Elena Basile: 'Paolo Mieli non fa spettacoli in televisione' TGLA7

L'ex ambasciatrice italiana sugli ostaggi americani di Hamas: «Sono ... Open

Lilli Gruber interviene: "Mieli comunque non fa spettacoli in televisione”. Basile su Twitter: Poche ore dopo Basile puntualizza sui social che la sua critica a Mieli "non toglie al rispetto che ho ...Ha scatenato polemiche la frase di Elena Basile in diretta a Otto e Mezzo: per l'ex ambasciatrice gli ostaggi americani sarebbero "troppo pochi" ...