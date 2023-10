Israele | Gaza senza luce | acqua e benzina Hamas | Preparavamo l' attacco da 2 anni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel sesto giorno dall'dei terroristi di, il bilancio dei morti israeliani è arrivato a 1.300 con circa 3.300 feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. ...

: "No acqua ed elettricità afino a ritorno rapiti"interromperà le forniture di acqua e di elettricità alla Striscia difino a quando Hamas non rilascerà le 150 persone ...

Attentato a posto di polizia a Gerusalemme, ucciso terrorista. LIVE Sky Tg24

Gaza al buio, Israele: colpiamo su "scala senza precedenti". Usa: lavoriamo a corridoio per i civili - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 RaiNews

Israele si prepara a un’offensiva terrestre nella Striscia di Gaza con un’enfasi particolare sulla ricerca e la distruzione dei tunnel costruiti da Hamas. Questi tunnel sotterranei sono un elemento ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...