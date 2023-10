Israele e Ucraina | Usa e rebus armi | Kiev rischia?

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ci sono aiuti militari esufficienti per? Gli Stati ripetono di poter aiutare militarmente entrambi i paesi. Ma la guerra di Gaza, nota il Washington Post, potrebbe complicare le cose per, impegnata nella controffensiva in una fase cruciale del conflitto con la Russia. Un esempio potrebbe essere la fornitura di sistemi anti missile Patriot. "L'vorrebbe chiaramente avere più sistemi Patriot, perché si sono dimostrati efficaci anche contro i missili russi più avanzati. Se la guerra a Gaza dovesse trasformarsi in un conflitto regionale, tuttavia, ci sarebbe una forte richiesta di questi sistemi", nota il Washington Post, ricordando come un candidato repubblicano alla presidenza abbia già sostenuto che l'invio di artiglieria aha ...