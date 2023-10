... sulla base di foto verificate dei corpi, che le notizie dibruciati e decapitati durante l'...state mostrate al Segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua visita in. ...

Israele, bambini uccisi: accuse e smentite su news e foto, cosa sappiamo Adnkronos

Anche Enrico Mentana si è espresso sull'orrore del conflitto in Medio Oriente, tangibile nel kibbutz di Kfar Aza, a due chilometri dalla ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...