Israele | annullata partecipazione Zaki a evento del Salone del Libro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il Sermig: "Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni condizioni cambiate, non opportuno alimentare polemiche, divisioni e strumentalizzazioni" Dopo le polemiche per il post suscritto da Patrickin seguito alla risposta del Paese all’attacco di Hamas, il Sermig e l’Arsenale della Pace annullano “l’incontro in programma per il prossimo 17 ottobre” con l’attivista egiziano “nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il'”. A renderlo noto è lo stesso Sermig, che in una nota parla di “condizioni cambiate”, ritenendo “non opportuno alimentare polemiche e strumentalizzazioni”. Come spiega il Sermig, “l’Arsenale della Pace di Torino da 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo ...

Salta l'incontro con Patrick Zaki al Sermig-Arsenale della Pace di Torino, in programma martedì 17 ottobre nell'ambito del programma di 'Aspettando il Salone' perché "le condizioni sono cambiate"