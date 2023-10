Israele | annullata partecipazione Zaki a evento del Salone del Libro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dopo le polemiche per il post suscritto da Patrickin seguito alla risposta del Paese all’attacco di Hamas, il Sermig e l’Arsenale della Pace annullano “l’incontro in programma per il prossimo 17 ottobre” con l’attivista egiziano “nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il'”. A renderlo noto è lo stesso Sermig, che in una nota parla di “condizioni cambiate”, ritenendo “non opportuno alimentare polemiche e strumentalizzazioni”. Come spiega il Sermig, “l’Arsenale della Pace di Torino da 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta deldeldi uno spazio per la presentazione dell’ultimo ...

Annullata quindi un'altra partecipazione per l'attivista, dopo quella a "Che tempo che fa". Le polemiche: Nei giorni scorsi Zaki aveva definito Netanyahu un "serial killer" e che "la situazione che sta vivendo Gaza è un genocidio".