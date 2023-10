Iron Dome con i suoi missili illumina i cieli di Israele | video

Razzi partiti da Gaza intercettati dal sistema difensivo- Ansa L' Egitto rifiuta di aprire corridoi da Gaza L'Egitto ha avviato intensi colloqui con Israele e gli Stati Uniti per ...

Israele. Pioggia di razzi da Gaza su Askhelon: la difesa di Iron Dome RaiNews

Iron Dome, noto anche come “Kipat Barzel” in ebraico, è un avanzato sistema di difesa antirazzi sviluppato da Israele. Progettato per proteggere il paese da minacce missilistiche e attacchi aerei, ..." L'ho detto chiaro agli iraniani, state attenti ". Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, dopo l'attacco di Hamas a Israele ha inviato un 'avvertimento' all'Iran, finanziatore e sostenitore del ...