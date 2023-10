Irlanda del Nord-San Marino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024. Si affrontano le ultime due squadre della classifica con gli irlandesi nettamente favoriti.del-Sansi giocherà sabato 14 ottobre 2023 alle ore 15.DEL-SAN: LEDEL(4-4-2): Peacock-Farrell, Bradley, McNair, Evans, Flanagans, Lewis, Thompson, Davis, McCann, Magennys, Laveris. Ct. O’ Neill SAN(4-4-2): Simoncini, Zafferani, Golinucci, Rinaldi, Lazzari, Cevoli, Capicchioni, Tosi, Palazzi, Francioni, Tomassini. All. CostantiniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky sabato 14 ...