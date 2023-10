Iran | si aggravano le condizioni della ragazza picchiata per non aver indossato il velo in Metro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) di Noemi Roccaforte Ledi salute di Armita Garawand, la 16enneiana coinvolta in un brutale episodio inpolitana a Teheran, si sono notevolmente aggravate durante il suo ricovero in ospedale. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, lasarebbe svenuta a causapressione bassa, ma questa versione è stata fortemente contestata dagli attivisti per i diritti umani, che temono il rischio di un secondo caso Mahsa Amini. Un gruppo di difesa dei diritti curdi ha dichiarato che Armita è stata gravemente ferita in uno scontro con agentipolizia morale, presumibilmente perviolato il rigido codice di abbigliamentoiano imposto alle donne. La, originaria di Kermanshah, una città ...

"Armita Garawand è in condizioni critiche, le sue funzioni vitali sono allarmanti". Il gruppo per i diritti umani Hengaw rilancia la notizia diffusa dall'agenzia di stampa Barna, sottolineando come l'...

L'ong Hengaw, che per prima ha lanciato la notizia, ha rivelato che Armita Geravand è in coma e in fin di vita.