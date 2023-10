Iran | Raisi | “Paesi islamici si uniscano per fermare crimini Israele”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Ihanno il dovere di cooperare e unirsi peral più presto idei sionisti contro i palestinesi. L’e l’Arabia Saudita possono aiutare a garantire i diritti legali dei palestinesi e al’aggressione e idel regime sionista”. Lo ha dichiarato il presidenteiano, Ebrahim, durante un colloquio con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in quella che è la prima telefonata tra i due leader dopo il riavvicinamento di marzo tra Teheran e Riad. “L’e l’Arabia Saudita, in quanto due attori chiave nella congiuntura critica attuale, devono sostenere la Nazione musulmana oppressa di Palestina”, ha aggiunto, secondo ...

A muoversi diplomaticamente in queste ore è anche l'. Il Presidenteha avuto un colloquio telefonico con quello siriano Bashar Assad e il principe ereditario saudita Mohammed bin ...

Alta tensione in Medio Oriente. Non solo Israele e Hamas (con Hezbollah, Iran e Qatar sullo sfondo), nelle ultime ore il conflitto sembra esserci allargato anche alla Siria. I media ..."Non inizieremo una guerra contro l'Iran". Lo ha dichiarato in un briefing l'ambasciatore ... Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi in una conversazione telefonica con l'omologo siriano ...