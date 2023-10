... mentre altri hanno affermato di aver dovuto inserire i propri codici di accesso al mattino, indicando il fatto che l'si è riavviato/spento durante la notte. Puoi verificare se il tuo ‌...

iPhone si spegne: c'è un bug notturno WIRED Italia

iPhone 15 in alcuni casi si spegne da solo la notte macitynet.it

Diversi utenti lamentano spegnimenti notturni e inaspettati dei loro iPhone. Non sembra esserci un motivo preciso e avviene in modo casuale.Ieri notte molti iPhone si sono spenti per alcune ore. Nel mio caso, il telefono si è riacceso un minuto prima della sveglia.” Alcuni utenti hanno anche notato la necessità di inserire il codice di ...