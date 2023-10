Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Di Vincenzo Calafiore 12 Ottobre 2023 Udine Ti dico che vale la pena sognare, sognare d’essere ancora vivi e amanti. in mezzo a questo mondo siamo belli come un campo di papaveri, una macchia rossa, in mezzo a tanto grigiore. Ora passiamo questa lunga notte sotto il manto di stelle, lontani da tutte le guerre e, come senti, non piove più! C’è un arcobaleno da seguire per trovare un mondo in cui vivere. Non lasciamo questa notte al pudore e la paura, che come una tenaglia ci ha tenuti in una morsa. Non domandiamoci nulla sdraiati sotto le stelle a provare nuovamente ad amarci, amiamoci lontani dalla commedia di nessuna grazia. Questa notte lasciamo che l’istinto fiuti l’infinito e azzardino i nostri corpi un ballo col fiato corto, sotto queste stelle sentire d’essere ancora vivi! E’ assurdo e mi fa paura quella specie di mondo che sta fuori dagli occhi nostri, mi fa paura come si ...