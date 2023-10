Io dico | fermate Netanyahu! È lui il principale responsabile di questa mattanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) All’improvviso è arrivata l’ondata assassina (e suicida) della vendetta etnico-religiosa di chi sa che questo momento potrebbe durare solo un attimo, ma è sempre meglio che niente. Quando arrivano, queste orribili mattanze umane, non conoscono pietà in chi le compie, perché non c’è mai stata pietà nella segregazione ed emarginazione riservata a chi ora si ribella cercando di fare il massimo male possibile nel più breve tempo a disposizione. Perché chi le compie sa benissimo che quella soddisfazione durerà solo qualche attimo della propria esistenza. Come i maschi delle mantidi religiose, che vengono sacrificati dalle femmine subiti dopo l’amplesso. Ma è un attimo che, per i fondamentalisti religiosi, vale l’intera vita. Non conoscono pietà perché probabilmente non l’hanno mai ricevuta. La spietatezza non è per loro un orrore della vita, ma un arma da caricare tutta la vita per usarla ...