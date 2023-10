Invasioni Artistiche 2023 | quando l’arte trasforma la periferia di Roma

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È tempo di un nuovo affascinante capitolo per ladicon il ritorno delle Le Città Possibili –. Questo evento multidisciplinare, che ha suscitato tanto entusiasmo l’anno scorso, sta per fare il suo ritorno, con l’obiettivo di portaree la cultura in luoghi spesso trascurati. Dal 22 ottobre al 26 novembre, Ostia, Acilia e Dragoncello si trasformeranno in scenari vivaci per teatro, danza, performance musicali e, creando una piattaforma unica per esplorare importanti temi socio-culturali. L’edizione deldi Le Città Possibili –si preannuncia come un’esperienza incredibile, con sei percorsi multidisciplinari e 25 eventi completamente ...