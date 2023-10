Inulina | la fibra che protegge cuore e intestino | in quali cibi si trova

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'è unasolubile appartenente alla famiglia dei prebiotici. Per la sua particolare struttura non viene digerita dagli enzimi digestivi del nostro organismo, pertanto tende ad arrivare intatta all'ultimo tratto dell'apparato digestivo stimolando l'azione di numerosi batteri ‘buoni’...

Il merito di questa proprietà è dell', unaalimentare dalla forma allungata che non è digerita dall'organismo umano. I suoi effetti sono stati analizzati anche dalla scienza. Per quel ...

Opinione degli esperti di Lena Cazes Master of Science in Nutrition · 32 years of experience · Canada La radice di cicoria proviene da una pianta con fiori blu brillante che appartiene alla famiglia d ...Nella cicoria e nei carciofi si trova una fibra speciale che protegge l’intestino e la salute in generale: si chiama inulina. I suoi effetti positivi sono stati riassunti in una revisione sistematica ...