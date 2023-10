Inu-oh | recensione | un’opera rock nel Giappone del medioevo | un’anime inno alla libertà

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La nostradi Inu-oh, anime sorprendente che mette in scenaneldelattraverso la storia di due artisti rivoluzionari, omaggiomigliore musica degli anni Settanta Con Inu-oh il regista Masaaki Yuasa firma il suo quinto lungometraggio, liberamente tratto da The Tale of the Heike: The Inu-oh Chapters dello scrittore Hideo Furukawa, e ispiratofigura di Inu-oh, letteralmente “re dei cani”, misterioso danzatore realmente esistito. Una storia audace e visionaria, in concorso nella sezione Orizzonti78° Mostra del Cinema di Venezia e candidato al Golden Globe come Migliore film d’animazione 2022. Inu-Oh – frame 2La rivoluzione a tempo di musica Nelmedioevale, in un periodo ...