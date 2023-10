Inter | si avvicina il rinnovo di Dumfries | incontro imminente

... rescissione in vistaOre delicatissime in casa Napoli, l'esonero di Rudi Garcia si: ecco ... un'operazione non semplice in primis per l'ostacolo ingaggio dell'ex Juve e. 08:02 11 Ottobre ...

Sempre più Ital-Inter! Marotta e Ausilio scrutano il mercato: ecco i ... Calciomercato.com

Felipe Melo: "Inter squadra del cuore fin da bambino. La Juve la rispetto" Tuttosport

Mister Italiano si avvicina alle idee di calcio di cui parlavamo prima. E poi lavora da tre anni con questa squadra, avendo quindi sviluppato una conoscenza reciproca ben affinata. I suoi giocatori si ...Ismael Bennacer prosegue il proprio percorso di recupero per tornare in campo. Dopo l'infortunio al ginocchio, il calciatore algerino sta seguendo ...