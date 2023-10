Inter | Marotta | “Il vantaggio della proprietà cinese è che ci fa lavorare in tranquillità”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tra i volti dell’evento “Golden Boy”, che svela i 25 giocatori in lista per il premio di “Tuttosport”, presente anche l’attuale dirigente dell’, Beppe. L’Amministratore Delegato dei nerazzurri,vistato durante la serata, ha parlato ai microfonisua carriera. Dagli inizi, all’ascesa fino alla popolarità. Queste le sue parole: “Sin da piccolo volevo fare questo mestiere, come giocatore ero scarso. Il Varese che vinse tanto fu frutto di competenza. Al Monza vendetti la prima metà del cartellino di Casiraghi alla Juve. Ero inesperto, feci fare il prezzo a Boniperti, mi trattó davvero bene. Ho avuto la fortuna dicon molti presidenti. Ho appreso molto da ognuno di loro, arricchendo il mio bagaglio di esperienza. Quando ti sposti devi andare sempre in una squadra in ...