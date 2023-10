Inter | gli ultras della Curva Nord sui social contro Lukaku | “Se hai le palle dubito | vieni al Meazza”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladell’prepara l’accoglienza a Romeluin vista del matchla Roma del 29 ottobre a San Siro. Le parole di ieri dell’attaccante belga dal ritiro del Belgio (“Se dicessi cos’è successo, scioccherei tutti”) hanno gettato altra benzina sul fuoco in vista di un match che si preannuncia bollente. Lasta preparando 50.000 fischietti e intanto suil’account ufficiale del settoredel tifo nerazzurro lancia un altro ‘avviso’ al centravantiRoma: “Romeluinfame schifoso, non ciessa quello che hai da dire, non ciessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le...