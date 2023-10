Insulti alla Meloni | Saviano alla sbarra | la procura chiede 10 000 € di multa E in aula lui frigna e attacca

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladi Roma ha chiesto una pena pecuniaria per Roberto: una condanna al pagamento di unadi 10 mila euro per lo scrittore imputato per diffamazione nei confronti del presidente del consiglio, Giorgia. L’autore napoletano, guru della sinistra buonista sempre pronto a discettare e dispensarea sostegno della sua propaganda immigrazionista contro il governo di centrodestra, in una puntata di Piazzapulita andata in onda su La7 nel dicembre 2020, dedicata al tema dei migranti, si riferì all’allora parlamentare di Fratelli d’Italia definendola «bastarda».imputato per diffamazione: il piagnisteo inEppure, lungi dallo scusarsi e dal fare ...