Innovazione | EY | sostenerla per accrescere la competitività

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Disponibilità di Venture Capital, sponsorship istituzionale, coinvolgimento delle grandi aziende, sinergia con le università e valorizzazione del talento sono gli elementi centrali per creare valore Creare i presupposti per l’significa prima di tutto investire in attività di ricerca e sviluppo. In questo senso l’Italia è indietro rispetto all’Europa, con investimenti che hanno un impatto sul pil di poco inferiore all’1,5%, a fronte di una media Ue che si avvicina al 3%. Dunque, appare necessario sostenere di più l’, ad esempio investendo maggiormente in startup e pmi innovative, realtà che nascono attorno a idee e progetti in grado di modificare processi e modelli di business. Nel nostro Paese il fenomeno delle startup è in costante crescita, attorno al 20% su base annua, con circa 17 mila aziende a fine 2022, un fatturato ...