Infortunio Kalulu | fissato il rientro del difensore del Milan I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023), buone notizie daello sulfrancese: ecco quando dovrebbe rientrare Come riferito dal collega Gianluca Di Marzio, arrivano buone notizie daello sulle condizioni di Pierre. Ilfrancese del, classe 2000, è in fase di completo recupero e sarà regolarmente presente per la sfida del 22 ottobre, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro la Juve.