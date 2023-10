Infortuni | Luciano Confsal | “Tenere alta l’attenzione con proposte concrete”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “E’ stato un bell’evento, un vero successo”. E’ questo il giudizio di Giovanni, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza sul Lavoro della, sul convegno ‘Educare alla prevenzione, nella scuola e nelle aziende’ tenutosi in occasione della 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro che si è tenuto presso Bologna Fiera cuiha partecipato assieme a Fonarcom, con un programma di eventi congiunto e un unico spazio espositivo. “La qualità dei relatori, la presenza di personalità politiche e di governo di primo livello e il favore dell’accoglienza di quanto abbiamo proposto ci porta a pensare che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare aconper incidere su una piaga del Paese ...

"Ci si era illusi in un rallentamento del fenomeno deglima purtroppo non è così e i ... Per questo parliamo di vera e propria educazione", ha concluso. 12 ottobre 2023

