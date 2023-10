Influenza intestinale | boom di casi in Italia | sintomi e come riconoscerla

Il microbiota è oggi riconosciuto come un vero e proprio meta - organo chelo stato di ... come dimostrato da molte ricerche che associano la disbiosia un numero sempre maggiore ...

Influenza intestinale, è boom di casi: 80mila a settimana. Sintomi, come riconoscerla e quanto dura ilmessaggero.it

Influenza intestinale 2023, sintomi: cosa c'è da sapere Adnkronos

Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno in cui l'influenza intestinale colpisce ancora. Ecco cosa aspettarci per il 2023 ...Hanno già iniziato a circolare i virus parainfluenzali: 262 tipi e sottotipi che causeranno 10 milioni di casi in inverno e che si aggiungono ai 5-6 milioni ...