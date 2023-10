Influenza intestinale 2023 | oltre 260 virus colpiranno in autunno 10 milioni di italiani

Più sfumato e meno prolungato, "siamo sotto ai classici 5 giorni dell'" Doc, il malessere di chi entra nel mirino dell''like illness', la sindrome simil - influenzale. Per guarire, ...

Influenza intestinale 2023, sintomi: cosa c'è da sapere Adnkronos

(Adnkronos) – Mal di gola, tosse, raffreddore, ma non solo: anche disturbi gastrointestinali, dalla nausea al vomito, ai problemi ‘di pancia’. In questo anomalo ottobre i cosiddetti virus cugini, pare ...Il microbiota intestinale, noto anche come flora intestinale ... Il microbiota è un patrimonio personale unico che ci accompagna per tutta la vita, ma può essere influenzato e modificato da diversi ...