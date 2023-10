Incontro Netanyahu - Blinken al ministero della difesa di Tel Aviv

13.30:Hamas come Isis,va eliminato Il premier israelianoringrazia il segretario di Stato Usa Blinken, dopo l'a Tel Aviv."Grazie per il sostegno nella lotta contro i barbari di Hamas". "Hamas deve essere schiacciato come l' Isis. E' ...

Scholz, vergognoso il silenzio di Abu Mazen. Israele: «Niente luce, acqua e benzina fino a rilascio ... Il Sole 24 ORE

Israele, nuovi raid sulla Striscia. “Niente acqua, luce e benzina fino ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel ministero della difesa di Tel Aviv e' iniziato un incontro fra il premier Benyamin Netanyahu ed il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Dopo un colloquio a quattr'occhi, informa un comunicato, ...Missione in Medio Oriente del segretario di Stato Usa Blinken, che oggi vede il premier israeliano, mentre domani è previsto un incontro con il leader palestinese Abu Mazen oggi attaccato dal cancelli ...