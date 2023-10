Incidente in città | poi la lite Uomo estrae un coltello per difendere il figlio | denunciato

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Prima l’in, poi la violentaed unche spunta dalla tasca. Nel pomeriggio di martedì 10 ottobre, gli agenti della Polizia di Lecce, in servizio di volante, sono intervenuti in viale Calasso, dove si era appena verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto un’auto ed un ciclomotore. A seguito di questo, come detto, ne è scaturita una violente. Giunti sul posto gli agenti apprendevano dagli operatori del 118 che, mentre erano intenti a medicare il ragazzo ferito, un 26enne che viaggiava a bordo del ciclomotore coinvolto nell’, era arrivato il padre 64enne che aveva inveito e strattonato il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro con ilin ...