Inbar Lieberman eroina in Israele | forma una squadra e uccide terroristi di Hamas | cosa ha fatto nel suo kibbutz

DAGONEWS, 25enne israeliana, ha guidato un gruppo armato formato da 12 agenti speciali in uno scontro a fuoco che ha portato all'uccisione di più di due dozzine di terroristi ...

Inbar Lieberman, l’eroina di Israele (responsabile della sicurezza): a 25 anni uccide i terroristi e salva il ilmessaggero.it

Una ragazza uccide cinque aggressori di Hamas e salva il suo kibbutz blue News

As per the outlet, Ms Lieberman heard explosions early Saturday that were different ... They heard the shots and made contact on their own with other members of the standby unit and with Inbar - and ...Inbar Liberman’s quick thinking during the most critical time of the Hamas terrorist invasion on Saturday meant her kibbutz Nir Am was the only one close to the Gaza border to survive unscathed. Her ...