Inasprire le pene anche a scuola | ecco l' ultima trovata della Lega

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Per le troppe aggressioni dietro i banchi scolastici, laha scelto di correre ai ripari. Come? Cercando di introdurrepiù severe per chi fa violenza contro professori, presidi e bidelli. In pratica, dando sfoggio dell'panpenalista di questa maggioranza, che per ogni nuovo reato da punire, sull'onda dell'emotività ha avuto un'unica soluzione:le. Come ha fatto con il decreto anti rave, nel contrasto al traffico di migranti in seguito alla strage di Cutro, con l'omicidio nautico, con l'introduzione del reato universale di gestazione per altri, solo per fare alcuni esempi. Main casi più singolari, come il "reato di uccisione dell'orso marsicano", punito con due anni di reclusione. O l'introduzione del reato di "stesa", ...