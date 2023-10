“In una clinica” Belen Rodriguez | la brutta voce dopo aver lasciato casa e il silenzio social

(Di giovedì 12 ottobre 2023) C’è molta attenzione sulla vita privata e soprattutto sulla salute dil’ennesima rottura dal marito Stefano De Martino, padre di Santiago, arrivata poco prima dell’estate. Sono settimane che il gossip si occupa della showgirl argentina. Prima l’addio dal marito, poi le voci di un nuovo amore nella sua vita e alla fine i problemi di salute. In questi giorni l’attenzione sulla showgirl è altissima. Da qualche tempo, secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, influencer napoletana sempre informata sul gossip nostrano,si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni. “da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato – ha scritto Deianira Marzano in una story pubblicata su ...

La trasformazione digitale ègrande opportunità: facilita l'adozione di nuovi modelli di cura e ... standardizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, gestione della Cartella...

Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio socia ilmessaggero.it

Belen Rodriguez in una clinica privata di Padova, cosa ci fa I dubbi sulla sua salute e su quel malessere ilgazzettino.it

Come sta Belen Rodriguez Le notizie sulla showgirl, sparita dai social, preoccupano sempre di più: Belen si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con ...Stando a indiscrezioni circolate in rete Belen Rodriguez sarebbe stata vista entrare in una clinica di Padova. Stando a quanto riporta Il Gazzettino Belen Rodriguez, da giorni assente dai social, ...