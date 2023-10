In un mondo che va troppo veloce | a Massimo Recalcati bastano 2 ore per un’illuminante panoramica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Bergamo. In une tempo in cui tutto scorre,accade epoco trova facile spiegazione alle domande di chi lo abita, ameno di due ore per disegnareche non può lasciare indifferenti. Il suo intervento alla rassegna “Molte Fedi sotto lo stesso cielo” è puntuale e coraggioso. È “a pugni chiusi” – come il titolo del suo ultimo libro, “A pugni chiusi. Psicoanalisi delcontemporaneo”. Ed è proprio quello che cerca di fare, riuscendosi brillantemente: nell’Auditorium del Seminario Vescovile stracolmo di gente di ogni età, lo psicoanalista traccia le cifre del nostro tempo. Lo fa partendo da episodi differenti in alcune loro sfaccettature, ma tutti esemplificanti il ...