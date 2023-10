In Italia piange il telefono | ma se ne può uscire così

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come analisi, è chirurgica quanto preoccupata: «In, il settore delle telecomunicazioni non se la passa bene, anzi sta proprio male. È un peccato e un paradosso, perché la domanda di dati è raddoppiata negli ultimi tre anni e lo smartphone è l’oggetto da cui nessuno riesce a separarsi per più di qualche ora». La diagnosi arriva da chi legge il presente con la consapevolezza del passato. E sceglie di parlare con schiettezza: «Era un settore ricco, fin troppo. Quando ha cominciato a zoppicare, a perdere terreno, nessuno ci ha creduto. Siamo precipitati in una situazione critica» spiega Gianluca Corti, Co-ceo di WINDTRE, una carriera da nomade nello stesso ambito: ha lavorato per i principali pezzi grossi del comparto, da Tim a Tiscali e Vodafone, anche all’estero, fino in Canada. Da 25 anni, la telefonia mobile è il suo pane quotidiano. Corti, come si è passati ...