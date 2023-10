(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'indagine "Idel Mezzogiorno" certifica l'inverno demografico del nostro paese. In un solo anno persi oltre 3 milioni di 18-34enni. Ipiùnel Sud

Non è uscito in, ma è andato a Toronto" . Dopo Profeti , Cremonini assicura di aver esaurito ... L'di pubblico è solo un aspetto del fenomeno. Il cinema non è questione di grandezze, è ...

In Italia c'è un'"emorragia" di giovani. I dati più allarmanti al Sud ilGiornale.it

Crescono i casi di Dengue in Italia, cos'è il virus e perché si continua ... Il Sole 24 ORE

Lo ha rimarcato l'Istat attraverso l'indagine I giovani del Mezzogiorno. Nel 2023 in Italia si contano circa 10 milioni 200mila giovani in età 18-34 anni: in un solo anno, dal 2022, la perdita è di ...Anche se con numeri limitati, lentamente aumentano le infezioni. La temperatura ancora piuttosto alta contribuisce alla circolazione delle zanzare ...