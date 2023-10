In Italia 52 mila casi di tumore al seno metastatico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023)NO (ITALPRESS) – In ocone del 13 ottobre, giornata nazionale delal, Europa Donna – l’associazione di promozione sociale che si propone di rispondere efficacemente alle esigenze delle donne conal– ricorda la mobilitazione in corso da settembre per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, oltre che l’attivazione nazionale di tutta la rete in 195 eventi dedicati a prevenzione e TSM. “Uno stadio diche interessa oggi 52.000 pazientine – sottolinea la presidente di Europa Donna, Rosanna D’Antona – . Una condizione di paziente che si mostra molto diversa dalle altre e che necessita di ulteriori attenzioni per poter garantire una soddisfacente qualità di vita”. Per la ...