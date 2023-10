«In Israele abbiamo paura ma siamo più uniti di prima»

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In questi giorni in cui la guerra miete vittime inè difficile avere una testimonianza lucida. La voce al telefono è quella di Nadav Hadar Crivelli, considerato tra i più autorevoli conoscitori di Cabala e Metafisica ebraica presenti sul panorama italiano e internazionale. Il suo dolore si sente anche a distanza, ma è un dolore composto probabilmente come quello di tutta la società israeliana. Nadav vive a Gerusalemme e sta bene, ma i suoi figli sono stati chiamati alle armi. «Insta succedendo una cosa incredibile, e non solo per via della guerra. Si è risvegliato uno spirito di unità mai visto, proprio dopo un lungo periodo precedente fatto di divisioni e lotte politiche continue. Di colpo il popolo sta diventando “come persona una con cuore uno». Lei è molto legato alla sua famiglia e so che spesso vi riunite ...