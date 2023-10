Immobili | Tecnocasa | Frenano compravendite e in crescita prezzi e canoni locazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Labitalia) - "La prima parte del 2023 restituisce un mercatoare in sensibile rallentamento, con conseguente frenata dellee delladeie deidi locazione. I continui ritocchi ai tassi di interesse messi in campo dalla Bce hanno notevolmente ridimensionato il trend rialzista che aveva caratterizzato il mercato post pandemia. Penalizzato in particolare chi ha necessità di acquistare con mutuo. Si aggiunge poi un generale clima di incertezza da cui scaturiscono comportamenti più prudenti da parte dei potenziali acquirenti". A dirlo Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Gruppoche ricorda anche come "non accennano invece a diminuire i piccoli investitori che, secondo i nostri dati, sono in aumento, spinti ...