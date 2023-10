Imminente per i Samsung Galaxy S22 europei l’aggiornamento di ottobre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Arrivano ulteriori notizie significative per gli utenti che si ritrovano con unS22, considerando il fatto che il produttore coreano ha avviato in giro per il mondo la distribuzione del nuovo aggiornamento di. Un chiaro segnale sul fatto che per questa patch mensile si vogliano assolutamente accorciare i tempi, anche con modelli meno freschi, alla luce di alcuni interventi che evidentemente sono ritenuti importanti dal team. Vediamo cosa ci si possa aspettare dal pacchetto software, a poche ore da un report con il quale abbiamo evidenziato la disponibilità di un’offerta molto interessante. Siamo ad un passo, anche per iS22 in Europa, daldi2023 Secondo le informazioni condivise questa mattina da ...