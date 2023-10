Il terribile timore dei servizi segreti | la mano della Russia dietro l' attacco a Israele

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Hamas, Iran el'. Un sospetto che aleggia per le stanze Nato di Bruxelles. Durante la riunione dei ministriDifesa, infatti, si è fatta sempre più insistente l'ipotesi di un coinvolgimento di Mosca nell'offensiva dell'organizzazione terroristica palestinese ai danni di Tel Aviv. Ma non una partecipazione diretta da parte del Cremlino, piuttosto attraverso la rediviva Wagner, la famigerata compagnia di mercenari ormai parte integrante dell'apparato russo dopo la morte di Evgenij Prigozhin. Come riportato da La Repubblica, i ministriDifesaNato – convocati formalmente per discutere gli sviluppiguerra in Ucraina – hanno discusso a Bruxelles anche il dossier sul conflitto in Medio-Oriente. E tra le ...