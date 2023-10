Il teatro incontra l' inclusività con il sostegno dei fondi pubblici regionali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lamezia Terme. Si chiama “Ti invito a” l'iniziativa promossa dalla compagnia teatrale I Vacantusi per coinvolgere giovani studenti e dare la possibilità anche alle persone anziane e a chi non può permetterselo di assistere agli spettacoli in cartellone per la stagione teatrale 2023-24. L'intento è quello di aprire a tutti le porte di un luogo per sua natura deputato ad accogliere pubblico e che trova in esso la propria ragione di essere. Ilsociale e di comunità è infatti una pratica che rientra nell'ambito delstesso. L'idea sperimentata da I Vacantusi è quella di avvicinaree generazioni differenti, offrire occasioni di incontro e confronto, garantire a tutti l'esperienza dello spettacolo dal vivo, portare ilnelle scuole e le scuole a. ...