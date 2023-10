Il Serming mette Zaki in un angolo | al suo posto giornata di digiuno e preghiera

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chiuse le porte dele dell’Arsenale della pace a Patrick. Il ricercatore e attivista egiziano doveva recarvisi martedì, dove, come da programma, avrebbe dovuto presentare il libro sulla sua vita e la sua esperienza in carcere. La detenzione di Patrickè avvenuta in Egitto tra il 2021 e il 2022. Il giovane era stato arrestato subito dopo essere atterrato all’aeroporto del Cairo. La nota delL’organizzazione no profit di Torino, ha fatto sapere in una nota: “L’Arsenale della Pace di Torino da 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta del Salone del Libro di uno spazio per la presentazione dell’ultimo libro di Patrick ...