Il premier israeliano Netanyahu promette di distruggere Hamas

... quattro morti e un numero imprecisato di persone dal doppio passaporto britannico eche ... Cambogia: un morto, secondo ilcambogiano Hun Manet si tratta di uno studente. Cile: un ...

Il premier Netanyahu promette:"La nostra risposta all'attacco di Hamas cambierà il Medio Oriente" RaiNews

Guerra Israele, Netanyahu: “Ogni membro di Hamas è un uomo morto" Sky Tg24

“Ogni membro di Hamas è un uomo morto”. Queste le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso al Paese sulla formazione del governo ...A Gaza più di 50 vittime nei raid compiuti nella notte, in tutto i morti sono 1.200. Dopo l'attacco di Hamas, salite a 1.300 le vittime israeliane. Missione di Blinken in Medio Oriente Scholz attacca ...