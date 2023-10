Il postino suona sempre due volte | Nicholson e Lange | ma perché?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ILDUESky Collection ore 23.50 Con Jack, Jessicae John Colicos. Regia di Bob Rafelson. Produzione USA 1981. Durata: 2 ore LA TRAMA Nell'America degli anni della Grande Depressione un vagabondo trova lavoro in una stazione di servizio per camionisti. Presto diventa l'amante della moglie del gestore. Passione travolgente per entrambi. Insieme progettano di uccidere il marito di lei. Lui uccide e riesce a ingannare la polizia spacciando la morte per un incidente. Pensano di poter vivere felici e contenti, ma il destino è in agguato. PERCHE' VEDERLOdelle quattro versioni del romanzo di James Cain (ci si provò anche Luchino Visconti) questa è probabilmente la migliore. Merito in gran parte ...