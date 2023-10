Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,99% a 85,15 dollari al barile. . 12 ottobre 2023

Il petrolio è in rialzo a New York a 85,15 dollari Tiscali Notizie

Guerra Israele-Hamas, rischio rialzi per i prezzi di petrolio e gas Cosa sapere Sky Tg24

Il prezzo del petrolio a New York sale dell'1,99% a 85,15 dollari al barile. Un aumento che conferma la tendenza al rialzo dei prezzi del greggio. Il petrolio sta salendo a New York, con le quotazioni ...La tensione in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi, anche se le scorte elevate e la previsione di un inverno non troppo rigido potrebbero moderare i rincari ...