Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 13 ottobre | Matteo pronto a prendere il posto di Vito come contabile

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le nuove puntate de Il8 si preannunciano ricche di novità. Nel corso dell’appuntamento di venerdì 132023, i riflettori saranno puntati suche supererà egregiamente il colloquio per il lavoro di, ed inizierà il suo periodo di prova all’interno nel grande magazzino milanese. La contessa si preparerà a lasciare Milano, e riabbracciare finalmente sua figlia Odile. Adelaide ancora prima di lasciare il capoluogo lombardo convocherà Tancredi, Umberto, Flora, Marcello e Matilde per una comunicazione piuttosto importante. Glifanno inoltre sapere che Alfredo, in seguito all’uscita a quattro con Tullio, si preparerà ad affrontare Salvatore. Il8, ...