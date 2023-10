Il no del Cnel al salario minimo | la decisione finale | «Valorizzare la via tradizionale della contrattazione collettiva»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’assembla del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo di rilievo costituzionale, ha chiuso l’esamequestione. Incarico ricevuto dalla presidenza del Consiglio. «In 60 giorni, il, che è la casa dei corpi intermedi, ha votato un documento», ha detto entusiasta il presidente dell’ente, Renato Brunetta, nella conferenza stampa del 12 ottobre. L’assemblea ha approvato, con 37 voti a favore e 15 contrari, un testo che per risolvere il tema del lavoro povero non guarda all’introduzione di un, ma alla valorizzazione «via. Il documentoha visto ...

Bocciata la sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale L'assembleaha approvato a maggioranza il documento finale sul lavoro povero e salario minimo . Nel documento si valorizza "la via tradizionale" della contrattazione collettiva. L'assembleanon ...

L’assemblea del Cnel boccia l’emendamento sul salario minimo dei “saggi” di Mattarella Il Fatto Quotidiano

Salario minimo, ok a maggioranza al documento del Cnel - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

No all'introduzione di un salario minimo legale, sì alla valorizzazione della contrattazione collettiva: nel Cnel prevale la linea del presidente, Renato Brunetta, che coincide anche con quella in ...Roma, 12 ott. (LaPresse) – Tornare in commissione Lavoro alla Camera per approfondire il documento finale approvato oggi dall’Assemblea del Cnel sul lavoro ...