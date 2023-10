(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'che Israele compirà susarà "e senza precedenti", che mirerà a eliminare i vertici militari e le infrastrutture di Hamas ma farà un numero enorme di vittime civili. Tel Aviv all'inizio della sua campagna avrà "ampio margine di manovra", e soltanto in un secondo...

Aaron David Miller: "Lo scontro finirà con un numero altissimo di palestinesi ...

Il negoziatore di Oslo: "Sproporzionato l'attacco a Gaza" Today.it

Israele, l’ex negoziatore di Oslo: “Le trattative per il rilascio dei sequestrati avranno un peso enorme sul … La Stampa

Peres, che era molto diverso da Nethanyau, mi chiese di organizzare a Roma degli incontri tra i due capo-negoziatori che avevano definito l’accordo di Oslo, dieci anni prima. Uri Savir, amico e ...NEW YORK — Aaron David Miller, che aveva lavorato al Dipartimento di Stato per negoziare gli accordi di Oslo, ha una certezza: «La normalizzazione con l’Arabia Saudita è finita, almeno per ora».