Il Museo del Calcio diventa accessibile alle persone con disabilità sensoriali

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildela Coverciano come non lo avete mai visto. Sempre più dinamico e inclusivo, con l’obiettivo di far apprezzare a tutti la sua ricca collezione, che racconta oltre un secolo di sfide e avventure delitaliano, ilarricchisce la propria offerta ai visitatori e abbina al percorso museale una nuova app sensoriale, specifica per ciechi e ipovedenti, sordi e ipoudenti. Il progetto sfrutta due principali tecnologie: la Realtà Aumentata e l’Internet of Things (Instagram)IldelpiùPasseggiando tra le sale della gria, sarà possibile infatti ripercorrere la storia azzurra grazie ad una nuova applicazione, sia per sistemi Android che iOS, e disponibile su entrambi gli store come ...