Il ministro francese dell' Interno Darmanin vieta le manifestazioni pro - Palestina

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Siamo alla follia? No ma ci siamo vicini. Perché il diritto di una patria per i palestinesi non significa approvare Hamas. Anzi. Il'Interno, Gérald Darmanin , ha ordinato il ...

Siamo alla follia No ma ci siamo vicini. Perché il diritto di una patria per i palestinesi non significa approvare Hamas. Anzi. Ildell'Interno, Gérald Darmanin , ha ordinato il divieto delle manifestazioni pro - palestinesi in Francia e il fermo degli organizzatori e dei "facinorosi che turbano l'ordine ...

Migranti, il ministro francese Darmanin: "La Francia non può accogliere, vanno rimandati indietro" RaiNews

Il ministro francese offre sostegno all'Italia, ma apre solo all ... EURACTIV Italia

La comunicazione del ministro dell'Interno ai prefetti: "Arresto per chi le organizza, revoca del permesso di soggiorno ed espulsione se stranieri" ...Gaza sotto assedio Sul giornale Lorenzo Cremonesi racconta Gaza, questa striscia di terra minuscola che contiene oltre due milioni di persone, molti giovanissimi. E racconta la sua storia recente, ...