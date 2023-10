Il ministero indaga su giudice Apostolico | ma ora un altro giudice respinge i fermi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildella Giustizia ha avviato un accertamento preliminare nei confronti della magistrata Iolandadel Tribunale di Catania, in relazione alla sua decisione di non convalidare il trattenimento nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo di alcuni migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. Il provvedimento è stato disposto dal ministro attraverso l’Ufficio ispettivo, sollevando nuove polemiche sulla gestione della questione migratoria in Sicilia.Leggi anche:sfida Matteo Salvini, altre 4 convalide respinte Quattro nuovi tunisini, richieste di trattenimento respinte Laè al centro dell’attenzione per la seconda volta, poiché proprio ieri ha respinto la ...